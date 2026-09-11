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Axia conclui investimento de R$ 20 mi em subestação de Goiás com 7 meses de antecedência

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Axia Energia concluiu, com sete meses de antecedência em relação ao prazo homologado, uma obra de reforço e modernização na Subestação Bandeirantes, localizada em Aparecida de Goiânia (GO). No total foram investidos R$ 20 milhões no projeto, que contemplou a troca do autotransformador reserva de alta potência. Com o novo equipamento, a companhia terá direito a uma Receita Anual Permitida (RAP) de R$ 1,6 milhão.

A Subestação Bandeirantes é considerada estratégica na rede de transmissão do Centro-Oeste, por atender a região metropolitana de Goiânia e integrar o fluxo de geração do sul de Goiás e Triângulo Mineiro com Brasília.

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O autotransformador instalado é responsável pela conversão de energia entre os níveis de tensão de 345 kV e 230 kV, com capacidade de 75 MVA e deverá propiciar mais confiabilidade e segurança operacional da subestação.

Além da substituição do autotransformador, a subestação passa neste momento por um processo de modernização de suas instalações.

Entre as melhorias estão a substituição do banco de capacitores, banco de reatores, dos sistemas de controle digital e serviços auxiliares, entre outros investimentos que somam adicionais R$ 60 milhões.

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A Axia tem ampliado seus investimentos em projetos de reforços e melhorias em seus ativos de transmissão nos último anos, como estratégia para modernizar suas subestações e ampliar as receitas.

A alternativa também é adotada por outras companhias do setor com ativos mais maduros. A avaliação do mercado é de que o retorno do investimento nessa frente é mais vantajoso do que o obtido na disputa por novos projetos (greenfield) em leilões.

No ano passado, a Axia investiu um total de R$ 4,8 bilhões em Reforços e Melhorias, maior valor anual já registrado pela companhia nesse segmento. A perspectiva é que a companhia siga com investimentos de mesma ordem de grandeza neste ano.

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AXIA/INVESTIMENTOS/GOIÁS/SUBESTAÇÃO/CONCLUSÃO
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