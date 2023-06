Avolon assina acordo de venda e arrendamento de 10 Embraer E195-E2 com a Porter Airlines

A Embraer informou nesta terça-feira, 20, que a Avolon, empresa de leasing de aeronaves, assinou um acordo de venda e arrendamento com a Porter Airlines para 10 novas aeronaves Embraer E195-E2, com preço de lista de US$ 841,2 milhões.

Segundo a empresa, as novas aeronaves irão apoiar a expansão da Porter para rotas domésticas no Canadá e, no futuro, para a América do Norte. Essa é a primeira aquisição de aeronaves da família E2 pela Avolon.

Em comunicado enviado à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), a empresa destaca que o E195-E2, projetado para otimizar a eficiência e custos dos operadores, atingindo 25% menos emissões de carbono e queima de combustível comparado à geração de aeronaves anteriores, apoia a meta da Avolon de 75% de aeronaves de nova geração até 2025.

A Porter introduziu o E195-E2 em suas operações em fevereiro de 2023 e planeja a expansão de sua frota nos próximos anos, com 50 pedidos firmes e opções para 50 aeronaves adicionais. A configuração do E195-E2 para a Porter oferece 132 assentos em classe econômica, na configuração 2x2, sem assentos no meio. A frota está operando atualmente no Canadá, mas a companhia aérea tem a ambição de crescer rapidamente em mercados-chave como Estados Unidos, México e Caribe.

Com sede na Irlanda e escritórios nos Estados Unidos, Dubai, Cingapura, Hong Kong e Xangai, a Avolon fornece leasing de aeronaves e serviços de gerenciamento de leasing. A Avolon é 70% propriedade de uma subsidiária indireta da Bohai Leasing Co. Ltd e 30% propriedade da ORIX Aviation Systems, uma subsidiária da ORIX Corporation.

Sediada em Toronto, a Porter Airlines tem as aeronaves Embraer E195-E2 e o De Havilland Dash 8-400, que atendem a rede da América do Norte a partir do leste do Canadá.