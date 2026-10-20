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Aviação doméstica cresce 3,4% até setembro, com 76,8 milhões de passageiros, mostra Anac

Escrito por João Caires (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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O mercado de aviação brasileiro transportou 76,8 milhões de passageiros de janeiro a setembro de 2026, alta de 3,4% em relação ao mesmo período de 2025, segundo dados da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), compilados pelo Ministério do Turismo.

Em setembro, a movimentação doméstica somou 8,5 milhões de passageiros, mantendo o patamar registrado no mesmo mês do ano anterior.

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O mercado internacional teve expansão de 7,2% de janeiro a setembro, atingindo 22,7 milhões de passageiros. O segmento movimentou 2,3 milhões de passageiros, alta de 4% na comparação anual.

Considerando os mercados doméstico e internacional, a movimentação aérea brasileira alcançou 99,5 milhões de passageiros de janeiro a setembro, crescimento de 4,2% em relação aos 95,5 milhões registrados no mesmo intervalo do ano passado.

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AÉREAS/AVIAÇÃO DOMÉSTICA/PASSAGEIROS/ANAC/SETEMBRO
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