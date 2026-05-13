Aversão doméstica a risco acentua perda do Ibovespa, em baixa pelo 3º dia
Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline
Um mês depois das máximas históricas de 14 de abril, então no intradia a 199 mil e no fechamento a 198,6 mil, o Ibovespa segue em correção após ter ficado perto do limiar de 200 mil pontos. Nesta quarta-feira, 13, fechou em queda de 1,80%, aos 177.098,29 pontos, ainda no menor nível desde 20 de março, tendo tocando mínima da sessão a 176.787,09 nesta quarta-feira. Assim, nas 19 sessões que sucederam os recordes de 14 de abril, o índice da B3 obteve ganhos em apenas cinco, encadeando nesta quarta a terceira perda, duas das quais de mais de 1%. O giro financeiro foi reforçado a R$ 66,4 bilhões, em dia de vencimento de opções sobre o índice.
Na semana, o Ibovespa recua 3,81%, colocando as perdas do mês a 5,46%. No ano, os ganhos são limitados agora a 9,91%, após terem chegado a 23,29% em 14 de abril.
Em mais um dia de correção aguda, Vale ON, principal ação da carteira teórica, foi a exceção entre os papéis de primeira linha, em alta de 1,26% no fechamento. Petrobras ON e PN cederam, pela ordem, 2,47% e 2,43%, enquanto a queda entre as ações do setor financeiro chegou a 2,63% em Banco do Brasil ON. Na ponta ganhadora do Ibovespa, Braskem (+2,86%), Usiminas (+2,12%) e Hapvida (+1,92%). No lado oposto, Localiza (-6,40%), Assaí (-5,70%), Smart Fit (-4,96%) e C&A (-4,83%).
No meio da tarde, a correção do índice, que resistia em torno dos 180 mil pontos mais cedo, veio a se aprofundar com a notícia do site Intercept Brasil associando o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro, do Master, na intermediação de recursos para o filme biográfico sobre o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. O relato veio no mesmo dia em que nova pesquisa Genial/Quaest confirmou, mais uma vez, empate técnico entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o filho do ex-presidente.
"O áudio vazado de Flávio Bolsonaro, sem dúvida, teve efeito não apenas na queda da Bolsa, mas também para juros futuros e dólar, em alta, por conta da aversão a risco", diz Bruno Perri, economista-chefe, estrategista e sócio-fundador da Forum Investimentos. "O assunto Master é muito forte, ligado à percepção de corrupção no Brasil, e até agora não vinha sendo associado explicitamente à família Bolsonaro", acrescenta, referindo-se indiretamente à preferência do mercado por um candidato de oposição - no caso, o que tem mostrado mais chance de derrotar o governo na eleição de outubro.
Como pano de fundo do ajuste, contudo, permanece o mesmo cenário de menor apetite por deslocamento de recursos de mercados com maior exposição à tecnologia, em especial Estados Unidos, para emergentes. Prevalece ainda um grau maior de incerteza em relação aos efeitos da alta do petróleo sobre a inflação global, o que limita o escopo de cortes de juros, inclusive no Brasil - mantendo, dessa forma, a renda fixa como opção preferencial em relação ao risco da variável.
"Havia, antes, um 'orçamento' de cortes que presumia Selic na casa de 12% no fim de 2026. Agora, a expectativa é de que fique em algo como 13,75% ou 14% para o mesmo intervalo", diz Frederico Sampaio, CIO da Franklin Templeton Brasil. Ele acrescenta que o fluxo estrangeiro moveu o Ibovespa para cima, em direção a máximas históricas, desde a rotação de ativos a partir dos Estados Unidos, no fim do ano passado e que se espraiou para 2026, agora em reversão. "E não apenas de volta para Estados Unidos onde o Nasdaq e S&P 500 têm renovado recordes, em sentido contrário ao do Ibovespa, mas também para outros mercados, como o da Coreia do Sul, onde o setor de tecnologia tem peso na Bolsa", acrescenta Sampaio.
Ele observa que, ao se considerar a participação relativa do Brasil no MSCI, não houve um exagero de interesse do estrangeiro por ativos locais no momento de escalada. Por outro lado, a exposição ao setor de energia, que representa cerca de 20% da nossa Bolsa, evitou um mergulho ainda mais profundo do Ibovespa. Contudo para além de Petrobras, Vale e bancos, que formam o cerne do apetite estrangeiro por ações no Brasil, o retrato fica ainda mais negativo quando se considera ações de menor capitalização de mercado, como as de varejo, associadas ao ciclo doméstico. "Considerando métricas como P/L, as ações continuam descontadas, baratas, mesmo levando em conta papéis que andaram mais no ano, como os da própria Petrobras, e por diferentes critérios e parâmetros de análise."
Em meio ao grau maior de cautela com relação também aos emergentes, o dólar voltou a ser negociado na marca de R$ 5 nesta quarta-feira, em alta de 2,31% no fechamento do segmento à vista. Na B3, as ações de empresas de varejo, como C&A, apresentaram forte oscilação neste meio de semana, com os investidores atentos aos impactos da medida provisória assinada na terça-feira pelo presidente Lula, que visa zerar a tributação federal sobre produtos de até US$ 50 em plataformas internacionais, a chamada "taxa das blusinhas", aponta Luise Coutinho, head de produtos e alocação da HCI Advisors.
"Há um 'pacote de bondades' em andamento no governo, com atuação também em desonerações da gasolina para conter a alta de preços que chega de fora, produzindo efeito para uma situação fiscal que já não era boa, e que já deixava o mercado ressabiado em ano eleitoral", diz Rodrigo Moliterno, head de renda variável da Veedha Investimentos.
Nesta tarde, o governo federal estimou uma despesa mensal de R$ 272 milhões para cada R$ 0,10 de subvenção anunciada para o litro de gasolina. No caso do litro do diesel, o custo por mês foi calculado em R$ 492 milhões para cada R$ 0,10 de subvenção. O dispêndio será compensado pela receita da União por meio de dividendos, royalties e participação ter crescido com o aumento da cotação do petróleo no mercado internacional.
Contudo, o Executivo alega que haverá neutralidade fiscal. Foi anunciado nesta tarde que até R$ 0,8925 por litro da gasolina serão subsidiados, em portaria a ser regulamentada. Além disso, foi divulgado também que até R$ 0,3515 por litro de diesel serão subsidiados.