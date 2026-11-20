Os principais ativos brasileiros negociados em Nova York foram penalizados pela liquidação que atingiu os papéis do setor de tecnologia nesta sexta-feira, 20, feriado da Consciência Negra no Brasil. A onda de vendas acabou se espraiando para outros setores acionários e causou uma aversão geral ao risco.

O EWZ, principal fundo de índice do Brasil negociado em Nova York, encerrou a sessão regular em queda de 3,25%, com a cota valendo US$ 28,55. Trata-se do menor nível de fechamento desde 21 de agosto de 2025, há 14 meses, quando fechou valendo US$ 27,66.

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O ETF brasileiro seguiu seus pares emergentes em NY: o EEM, referência para essa categoria de países, cedeu 5,09%; o EWY, que reúne ações da Coreia do Sul, tombou 8,28%; e o EWT, de papéis de Taiwan, mergulhou 10,89%.

O mau humor vinha desde cedo no mercado internacional. São crescentes as preocupações com controles de exportação dos Estados Unidos e altos custos de financiamento de chips de inteligência artificial (IA).

A deterioração se aprofundou ao longo da tarde, puxada principalmente pela piora da Nvidia, que terminou o dia em baixa de 14,01%. Investidores se desfizeram dos papéis da fabricante de chips após a Reuters revelar que Securities and Exchange Comission (Sec, a CVM americana) está investigando as práticas contábeis da companhia.

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Entre os recibos americanos de ações (ADRs, na sigla em inglês), o sinal predominante também foi negativo. Os da Petrobrás terminaram em queda (ON -1,72% e PN -1,82%), assim como os da Vale (-3,46%). O da Ambev caiu 1,88%, o do Itaú Unibanco perdeu 2,54%, o do Bradesco cedeu 3,04% e o da Embraer baixou 4,25%.