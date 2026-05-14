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Avanços alcançados em cada onda tecnológica formam a genealogia da IA, diz pesquisador no SPIW

Escrito por Liz Batista (via Agência Estado)
Publicado em 14.05.2026, 07:51:00 Editado em 14.05.2026, 07:59:44
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Com projetos em parceria com startups e grandes empresas, o professor Anderson Soares, da Universidade Federal de Goiás e VP do Centro de Excelência em Inteligência Artificial (CEIA), vem colaborando e desenvolvendo projetos inovadores para a indústria, em diferentes segmentos.

Na palestra "A Árvore Genealógica da Inovação: Por que a IA não existiria sem os Dados de Ontem", que apresentou no São Paulo Innovation Week, realizado pelo Estadão e Base Eventos nesta quarta, 3, o pesquisador, frisou a importância do conhecimento dos processos e progressos tecnológicos que antecedem a IA para desenvolver produtos e soluções mais eficazes e assertivas.

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Esses progressos e ciclos de inovação que transformam a sociedade e a economia, conhecidos como "ondas de inovação", firmaram ao longo da história as bases para a inteligência artificial.

Essa máxima se aplica a diferentes áreas. Seja num atendimento ou diagnóstico médico na área da Saúde, num atendimento ao cliente no varejo ou para a elaboração de um sinistro numa seguradora de automóveis.

Tratando de um case desse último setor, o professor contou como o CEIA ajudou a desenvolver a tecnologia usada pela Cilia Tecnologia, que atua no desenvolvimento de soluções de inteligência artificial para o setor automotivo, especialmente no processo de análise e elaboração de orçamentos de veículos batidos.

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Combinado visão computacional, machine learning, processamento de imagens e análise de dados, a IA desenvolvida atua na automação de etapas que tradicionalmente exigiam análise manual, como na identificação de danos em veículos, reconhecimento de peças por imagens, cálculo de reparos, geração de orçamentos e integração entre oficinas e seguradoras.

A importância de preservar o passado

Oportunidades de negócio importantes estão crescendo na área da tecnologia da preservação das informação, afirma o professor.

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A preservação de Arquivos e Acervos e bases de dados, com a duplicação de seus conteúdos em diferentes mídias, do físico para o digital, tem "um custo relativamente barato diante da riqueza das informações" contidas ali, finaliza.

São Paulo Innovation Week

O São Paulo Innovation Week, maior festival global de tecnologia e inovação, é realizado pelo Estadão em parceria com a Base Eventos, no Pacaembu e na Faap, entre esta quarta-feira, 13, e sexta, 15. Entre os mais de 2 mil palestrantes convidados para os três dias do evento, estão especialistas brasileiros e estrangeiros em áreas como ciência, saúde, educação, agronegócio, finanças, mobilidade, geopolítica, esportes, sustentabilidade, arte, música e filosofia, entre muitas outras.

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