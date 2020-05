Autorizado início de operação de eólicas da Echoenergia e térmica da Alta Mogiana

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) autorizou nesta quinta-feira, 7, em despachos publicados no Diário Oficial da União (DOU), o início da operação de três projetos de fontes renováveis de energia. Um dos empreendimentos é a térmica a biomassa Mogiana bioenergia, que teve a segunda unidade geradora (UG), com 6 MW de capacidade, liberada para operação comercial. O projeto, localizado em São Joaquim da Barra (SP), pertence à Usina Alta Mogiana S.A.

Os outros dois empreendimentos liberados para operação em caráter de teste são os projetos eólicos Vila Piauí I e Vila Piauí III, da Echoenergia, ambos localizados na cidade da Serra do Mel, no Rio Grande do Norte.

No caso do primeiro parque, a Aneel autorizou as UG 4 e UG 5, que somam 8,4 MW de capacidade. No segundo, foram liberados pelo regulador para gerar as UG 6, UG7 e UG8, que totalizam 12,6 MW.

O parque eólico Vila Piauí I faz parte do Complexo Eólico Echo7, ao passo que o projeto eólico Vila Piauí III integra o Complexo Eólico Echo6. Ambos os empreendimentos tiveram as suas ofertas negociadas no mercado livre de energia.