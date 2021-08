Autoridades dos EUA apoiam exigência de vacinas e máscaras por empresas

Da Redação

As principais autoridades de saúde pública dos Estados Unidos voltaram a manifestar apoio à exigência de vacinação da covid-19 adotada por empresas e entidades locais. O apelo ocorre em meio ao aumento no número de casos da doença, com a propagação da variante Delta, enquanto grande parte da população optou por não se vacinar.

O diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas, Dr. Anthony Fauci, disse em entrevista à NBC neste domingo que em algumas semanas a Food and Drug Administration (FDA) deve conceder aprovação total a vacinas contra a covid-19 que ainda estão pendentes. Quando isso acontecer, "empresas locais, universidades e locais de negócios poderão colocar a vacinação como ordem, e eu apoio fortemente isso", disse.

Já o diretor do National Institutes of Health, Francis Collins, afirmou à ABC que comemora quando vê as empresas decidindo que vão impor isso aos seus funcionários.

Segundo ele, "os EUA estavam pagando um preço terrível porque cerca de 90 milhões de pessoas elegíveis não receberam uma única dose".

A obrigatoriedade da vacina e das máscaras em alguns locais se tornou um motivo de polêmica no país. Na Flórida, por exemplo, o governador republicano Ron DeSantins barrou recentemente o uso de máscaras obrigatórias em escolas e debateu com o presidente Joe Biden sobre a questão.

Uma série de entidades locais e empresas divulgaram nos últimos dias mandatos de vacinação para trabalhadores, incluindo lares de idosos, uma fonte frequente de casos de covid-19.

Na sexta-feira, a United Airlines disse que exigirá que seus 67.000 funcionários nos EUA sejam vacinados neste outono, a primeira grande companhia aérea a tomar tal medida.

Outras empresas que recentemente anunciaram mandatos totais ou parciais de vacinas incluem Tyson Foods Inc., Microsoft Corp. e Walmart Inc.