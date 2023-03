Autonomia do Banco Central é incortonável no curto e médio prazo, diz Haddad

Giordanna Neves e Eduardo Rodrigues (via Agência Estado)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta quarta-feira que a autonomia do Banco Central, aprovada durante o governo do ex-presidente da República Jair Bolsonaro, é incontornável no curto e médio prazo. "Não vejo ânimo do Congresso de rever (autonomia). Isso não impede o congresso amanhã de repensar, mas hoje não vejo ânimo", disse Haddad em entrevista ao UOL.

Em crítica ao legado deixado pelo ex-presidente, Haddad afirmou que existe uma sensação de alívio mundial pelo fim do mandato de Bolsonaro.

Ele citou que o Brasil voltou a ser um país interessante para os investidores e que existe uma janela de oportunidades para que o País alavanque no cenário internacional, especialmente com a guerra da Rússia e Ucrânia.