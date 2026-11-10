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Auren Energia registrou lucro líquido de R$ 150,4 milhões no terceiro trimestre deste ano

Escrito por Luciana Collet (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Auren Energia registrou lucro líquido de R$ 150,4 milhões no terceiro trimestre deste ano, revertendo o prejuízo de R$ 403,4 milhões obtido em igual etapa de 2025, beneficiada por registros contábeis relacionados ao ressarcimento por cortes de geração (curtailment, no jargão setorial) verificados entre setembro de 2023 e novembro de 2025, e por um bom desempenho da atividade de comercialização da companhia.

A receita líquida da geradora somou R$ 3,302 bilhões entre julho e setembro, queda de 6,6% em relação ao anotado no mesmo período de 2025. Desconsiderando o custo com compra de energia elétrica e encargos setoriais, a margem líquida totalizou R$ 1,39 bilhão, aumento de 40,3% na mesma comparação.

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O número foi influenciado pelo reconhecimento de R$ 357,1 milhões referente à compensação financeira pelo curtailment "passado", tendo em vista que em julho o Ministério de Minas e Energia publicou as diretrizes para a operacionalização desse ressarcimento e a administração da companhia já aprovou a adesão às condições estabelecidas. Desconsiderando tal impacto, a Margem Líquida ficou em R$ 1,036 bilhão, alta anual de 4,3%.

O registro da compensação financeira também impulsionou o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebtida, na sigla em inglês) consolidado, que alcançou R$ 1,033 bilhão, alta anual de 55,6%. Pelo critério ajustado, o Ebitda somou R$ 1,185 bilhão, valor 53,4% maior frente o terceiro trimestre de 2025. Desconsiderando o ressarcimento, que ainda não entrou no caixa da empresa, o Ebitda ajustado da geradora ficou em R$ 828,5 milhões, crescimento

de 7,2%.

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O presidente da Auren, Fabio Zanfelice, salientou que o desempenho trimestral também foi influenciado pelo resultado obtido pela comercializadora da companhia, que obteve Ebitda Ajustado de R$ 107,7 milhões no período, revertendo número negativo em R$ 23,9 milhões um ano antes.

"Esse resultado, bastante expressivo, ocorre em função da estratégia que a comercializadora montou, olhando para o El Niño. Tínhamos boa expectativa em relação às chuvas a partir de setembro e montamos posição para ficar short no terceiro trimestre, então nos beneficiamos da queda do preço", disse à Broadcast.

O executivo citou também o benefício gerado com a conclusão do projeto Cajuína III, usina de 112 MW que entrou em testes, rendendo uma receita de R$ 6 milhões no trimestre. "Estamos trabalhando agora para entrar em operação comercial, mas o projeto já está operando 100% e, diga-se de passagem, antes do prazo e dentro do orçamento", disse.

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A geração total da Auren, incluindo recursos próprios e participações, caiu 1,5% de julho a setembro, em relação a igual etapa do ano passado, para 3,56 gigawatts médios (GWm). Entre os ativos controlados pela companhia, a geração hidrelétrica aumentou 10%, enquanto a produção eólica recuou 13,5%, devido ao aumento no curtailment e a incidência de ventos abaixo do esperado. Já a geração solar caiu 4,7%, também devido a condições menos favoráveis de geração e aos cortes mais elevados.

Curtailment x modulação

O curtailment nas usinas da Auren foi de 22,2% na fonte eólica e 31,9% na fonte solar, frente uma média observada no Sistema Interligado Nacional (SIN) no período, de 24,5% e 31,9%, respectivamente, e acima do verificado há um ano, de 18,3% e 27,4%.

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Em termos financeiros, o impacto dos cortes, líquido da parcela ressarcível, chegou a R$ 173,5 milhões no terceiro trimestre, abaixo dos R$ 195,5 milhões em igual etapa de 2025.

Zanfelice explicou que, a despeito do volume maior de cortes, o custo foi menor devido ao preço mais baixo da energia, especialmente nos momentos do dia em que as restrições ocorreram. Adicionalmente, ele citou o benefício obtido com modulação horária, uma vez que parte do portfólio gera energia para o sistema em momentos do dia em que o megawatt-hora é mais caro. "Neste trimestre tivemos um efeito líquido desses dois temas de R$ 114 milhões negativos: foram R$ 173,5 milhões de impacto de curtailment e R$ 59 milhões de benefício da modulação", comentou.

Endividamento

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A Auren encerrou setembro com dívida líquida de R$ 18,66 bilhões, 1,3% abaixo do anotado em junho. Já a alavancagem medida pela relação dívida líquida/Ebitda ajustado caiu de 5,3 vezes para 4,7 vezes no mesmo período.

A alavancagem reportada utiliza o Ebitda ajustado considerando os valores anotados de ressarcimento pelo curtailment passado. O vice-presidente de Finanças e Relações com Investidores da companhia, Mateus Ferreira, afirma que mesmo desconsiderando esse montante, haveria uma queda na alavancagem, tendo em vista o aumento de quase 8% no Ebitda, mesmo desconsiderando o registro não recorrente.

Adicionalmente, ele explica que parte dos valores de compensação financeira pelo curtailment podem ser considerados recorrentes, uma vez que a companhia seguirá tendo direito a receber por cortes por razão elétrica ou indisponibilidade externa. "O recorrente, este ano, é de cerca de R$ 150 milhões, mas isso depende ainda de uma discussão regulatória que está em andamento", disse, referindo-se ao fato de que a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) está elaborando a regulamentação do chamado "curtailment futuro", para o período de dezembro de 2025 em diante.

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Auren/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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