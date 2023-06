Aumento do teto da dívida dos EUA preserva liderança financeira do país, diz Yellen

A secretária do Tesouro dos Estados Unidos, Janet Yellen, disse estar satisfeita com a aprovação no Senado do aumento do teto da dívida americano, na noite desta quinta-feira, 1º. Após iniciar em maio os alertas sobre a possibilidade de um calote do país, Yellen afirma que o acordo bipartidário "preserva a liderança financeira" dos Estados Unidos.

"Estou satisfeita porque, sob a liderança do presidente Joe Biden, o Congresso aprovou uma legislação bipartidária para suspender o limite da dívida e evitar o primeiro calote da história dos Estados Unidos. Essa legislação protege a plena fé e o crédito dos Estados Unidos e preserva nossa liderança financeira, que é fundamental para nosso crescimento econômico e estabilidade", disse, em comunicado divulgado.

Yellen também disse que o acordo bipartidário "protege contra esforços para reverter a agenda econômica central do presidente - uma que contribuiu para uma recuperação econômica historicamente forte e resiliente". "O Congresso tem o dever de garantir que os Estados Unidos possam pagar suas contas em dia, e continuo a acreditar firmemente que a plena fé e o crédito dos Estados Unidos nunca devem ser usados como moeda de troca."

Segundo a secretária do Tesouro americano, o foco agora é continuar cumprindo a agenda econômica do presidente e a implementar efetivamente a Lei de Redução da Inflação.