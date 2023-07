Audiência do Senado com Campos Neto será em 3 de agosto, diz Lindbergh após reunião com Pacheco

O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), marcou para 3 de agosto a audiência do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, no plenário da Casa, de acordo com o deputado Lindbergh Farias (PT-RJ).

Lindbergh falou depois de participar de reunião com Pacheco e representantes de diversos partidos governistas. Também participaram a presidente do PT, Gleisi Hoffmann (PR), o líder do PSD na Câmara, Antônio Brito (BA), entre outros políticos.

O grupo foi até Pacheco para aumentar a pressão por uma baixa na taxa de juros. Entregou ao presidente do Senado um pedido por escrito para que a Casa investigue a política monetária.

O Senado é cenário preferencial para pressionar Campos Neto porque a lei que deu autonomia ao Banco Central estipulou que eventuais deposições de dirigentes do órgão precisam do aceite da Casa.

Pacheco já havia anunciado que realizaria um audiência com Campos Neto no Senado, mas faltava decidir o dia.