AT&T vende unidade no México para Televisa e Fintech Holdings por US$ 2 bi

A AT&T informou que chegou a um acordo para vender a AT&T México ao Grupo Televisa e à Fintech Holdings por US$ 2 bilhões em dinheiro no fechamento do negócio, sujeito a certos ajustes, além de benefícios contratuais e contingentes adicionais.

"Desde que entrou no México, a experiência operacional da AT&T permitiu que a empresa se tornasse uma das principais provedoras de serviços sem fio do país. A AT&T acredita que o Grupo Televisa e a Fintech Holdings estão bem posicionados para liderar a AT&T México em sua próxima fase de crescimento", informou o comunicado da AT&T.

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A conclusão da transação está prevista para o primeiro trimestre de 2027, sujeita às condições habituais de fechamento, incluindo todas as aprovações regulatórias necessárias no México.

As ações da AT&T operavam estáveis no after hours da Bolsa de Nova York perto das 18h58 (de Brasília), após alta de 1,6% na sessão regular desta terça-feira.