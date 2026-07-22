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AT&T supera projeção de lucro e atrai novos clientes no 2º trimestre; ação sobe 3%

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em 22.07.2026, 08:20:00 Editado em 22.07.2026, 08:31:19
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A AT&T registrou lucro líquido de US$ 5,01 bilhões no segundo trimestre de 2026, alta de 3,1% em relação ao mesmo período do ano anterior. O lucro atribuível aos acionistas da companhia somou US$ 4,63 bilhões, ou US$ 0,66 por ação diluída, acima dos US$ 0,62 por ação registrados um ano antes. O resultado superou as projeções de analistas consultados pela FactSet, de US$ 0,59.

A receita operacional totalizou US$ 31,56 bilhões entre abril e junho, avanço de 2,3% na comparação anual, mas levemente abaixo das expectativas, de US$ 31,79 bilhões, impulsionada principalmente pelo crescimento das receitas de serviços de conectividade avançada, que compensaram o declínio das operações legadas. O lucro operacional aumentou 8,3%, para US$ 7,04 bilhões.

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Em comunicado, a empresa destacou que adicionou mais de 1 milhão de clientes em seus serviços de conectividade avançada no trimestre, com recorde de adições líquidas combinadas de fibra e internet fixa sem fio. Foram 646 mil novas conexões de internet, incluindo 367 mil em fibra e 279 mil em acesso fixo sem fio, além de 432 mil novas linhas pós-pagas de telefonia móvel.

O segmento de conectividade avançada registrou receita de US$ 28,62 bilhões, alta de 4,1%, enquanto o lucro operacional cresceu 20,3%, para US$ 7,35 bilhões. Já a receita dos serviços legados caiu 25,9%, refletindo a estratégia da companhia de desativar sua rede baseada em cobre até o fim de 2029.

A AT&T reiterou sua projeção para 2026, incluindo lucro ajustado por ação entre US$ 2,25 e US$ 2,35, fluxo de caixa livre superior a US$ 18 bilhões e recompras de aproximadamente US$ 10 bilhões em ações neste ano.

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Às 7h52 (de Brasília), no pré-mercado de Nova York, as ações da AT&T subiam 3,64%.

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