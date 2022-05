Ativos digitais: XP terá plataforma em parceria com Nasdaq para negociar cripto

Da Redação

A XP está criando uma nova plataforma digital, a Xtage, em parceria tecnológica com a Nasdaq Market Technology, que, entre outros ativos, irá possibilitar a negociação de criptomoedas. A plataforma estará operacional a partir do final do segundo trimestre, de acordo com comunicado nesta quinta-feira. A XP afirma que com a nova plataforma, a companhia terá maior flexibilidade de escala para a integração de novos produtos e serviços.

"A criação da Xtage representa um grande marco para avanço no mercado de ativos digitais e em nossa habilidade de oferecer aos investidores maior acesso ao ecossistema emergente", disse o diretor de produtos financeiros da XP, Lucas Rabechini, na nota. "Por meio de nossa parceira tecnológica com a Nasdaq, estamos confiantes de que a XP irá operar em uma infraestrutura de mercado de capitais inovadora e robusta", acrescentou.

A plataforma será totalmente integrada ao ecossistema da XP Inc e, no médio prazo, a XP pretende expandir a oferta a tipos adicionais de ativos digitais, à medida que a tendência do mercado e o apetite dos investidores mostrarem a necessidade de integração de novos produtos.