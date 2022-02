Atividades turísticas crescem 21,1% em 2021 ante 2020, mostra IBGE

Da Redação

No processo de retomada após serem atingidas em cheio pela pandemia de covid-19, as atividades turísticas saltaram 21,1% em 2021 ante 2020, informou nesta quinta-feira, 10, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), ao divulgar a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS). Em dezembro ante novembro de 2021, o volume de serviços prestados nas atividades turísticas cresceu 3,5%.

continua após publicidade .

O avanço não repôs totalmente a perda de 36,7% registrada em 2020 ante 2019.

Mesmo com a alta de 2021, o nível de atividade no último mês do ano passado ainda estava 11,4% abaixo do registrado em fevereiro de 2020, antes de a covid-19 se abater sobre a economia.

continua após publicidade .

Frente a dezembro de 2020, o índice de volume de atividades turísticas no Brasil saltou 30,7%.