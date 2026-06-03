Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--

Economia

publicidade
ECONOMIA

Atividade nos EUA mantém ritmo moderado de alta apesar de queda no consumo, avalia Livro Bege

Escrito por Darlan de Azevedo e Isa Pugliesi (via Agência Estado)
Publicado em 03.06.2026, 15:43:00 Editado em 03.06.2026, 15:54:46
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A economia dos Estados Unidos manteve um ritmo moderado de crescimento nas últimas semanas, mas crescem as preocupações com sinais de enfraquecimento do consumo e aumento das pressões sobre o orçamento das famílias, segundo informam empresários consultados pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) para o Livro Bege. O documento é uma espécie de sumário das condições econômicas do país e serve de base para as decisões de política monetária do BC dos EUA.

O relatório, que reúne informações coletadas pelos 12 distritos regionais do banco central americano, mostrou que a atividade econômica avançou em ritmo leve a moderado em dez distritos. Apenas um registrou leve retração e outro relatou estabilidade.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Já o consumo das famílias apresentou comportamento desigual entre as diferentes faixas de renda. "As famílias de renda média passaram a adotar uma postura mais cautelosa diante dos gastos, enquanto os consumidores de renda mais baixa enfrentam maiores dificuldades financeiras", diz o relatório.

Enquanto o consumo mostrou sinais de fragilidade, a indústria manufatureira apresentou desempenho mais robusto, segundo o documento. Nove dos doze distritos reportaram crescimento da atividade industrial em ritmo de moderado a forte, enquanto apenas um registrou queda em relação ao período anterior.

Mercado de trabalho

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Sobre o mercado de trabalho, o Livro Bege aponta que a contratação no setor manufatureiro foi o principal destaque em vários distritos, impulsionada por atividades relacionadas à defesa e pelo aumento da demanda por data centers.

Em contrapartida, a maioria dos distritos descreveu um ambiente de baixa contratação e baixa demissão, com os trabalhadores demonstrando maior relutância em trocar de emprego devido às incertezas econômicas.

"As contratações continuaram seletivas e concentradas principalmente em funções consideradas essenciais ou na reposição de vagas abertas por desligamentos naturais", mostra o relatório.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
EUA/LIVRO BEGE/ATIVIDADE
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV