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ECONOMIA

Atividade econômica cai em 3 das 5 regiões brasileiras em março ante fevereiro, diz BC

Escrito por Marianna Gualter* (via Agência Estado)
Publicado em 20.05.2026, 16:36:00 Editado em 20.05.2026, 16:49:17
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A atividade econômica diminuiu em três das cinco regiões do País em março, na comparação com fevereiro, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quarta-feira, 20.

As regiões Norte e Sul recuaram 0,3%, enquanto o Sudeste caiu 0,1%. Por outro lado, houve alta de 0,7% na região Nordeste e de 0,6% no Centro-Oeste.

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Entre os 14 Estados acompanhados pelo BC nessa métrica, oito registraram queda no período. O maior recuo ocorreu no Ceará (-1,4%), seguido por Paraná (-0,8%), Espírito Santo (-0,7%), Rio Grande do Sul (-0,6%), Pernambuco (-0,6%), Bahia (-0,5%), Minas Gerais (-0,5%) e Pará (-0,1%). Em São Paulo, houve estabilidade (0,0%). Em contrapartida, cinco Estados registraram alta. O maior crescimento foi registrado no Mato Grosso (1,2%), seguido por Rio de Janeiro (0,9%), Amazonas (0,7%), Goiás (0,5%) e Santa Catarina (0,2%).

Interanual

Em comparação com março de 2025, em dados observados, a atividade cresceu em todas as cinco regiões do Brasil, com destaque para o Nordeste (4,6%), seguido por Sudeste (3,5%), Sul (3,5%), Norte (3,0%) e Centro-Oeste (1,7%).No acumulado do ano, a atividade cresce em todas as cinco regiões, com destaque para o Nordeste (3,4%), seguido por Sudeste (2,0%), Sul (1,6%) e Norte (1,6%).

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Em 12 meses, também sobe em cinco das cinco regiões. A maior alta regional é do Centro-Oeste (3,9%), seguido por Norte (3,2%), Nordeste (3,0%), Sul (2,3%) e Sudeste (1,7%).

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

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