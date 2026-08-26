Atividade econômica cai em 2 das 5 regiões do País em junho ante maio, mostra BC

A atividade econômica diminuiu em duas das cinco regiões do País em junho, na comparação com maio, segundo dados dessazonalizados do Índice de Atividade Econômica Regional do Banco Central (IBCR), divulgados nesta quarta-feira, 26.

O Sudeste registrou a maior queda, com recuo de 0,7% no mês, enquanto o Norte caiu 0,2%. Em contrapartida, houve avanço no Nordeste (0,7%), Sul (0,1%) e Centro-Oeste (0,1%).

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Entre os 14 Estados acompanhados pelo BC, nove registraram queda no período. Houve queda no Espírito Santo (-8,4%), Amazonas (-4,4%), São Paulo (-0,8%), Mato Grosso (-0,8%), Ceará (-0,6%), Rio de Janeiro (-0,6%), Pernambuco (-0,4%), Goiás (-0,2%) e Paraná (-0,1%).

Por outro lado, houve crescimento na Bahia (2,9%), Pará (1,7%), Minas Gerais (1,1%), Rio Grande do Sul (0,6%) e Santa Catarina (0,3%).

Em comparação com junho de 2025, em dados observados, a atividade cresceu em quatro das cinco regiões do Brasil, com destaque para o Sul (3,6%). Também houve alta no Sudeste (2,2%), Nordeste (1,8%), Centro-Oeste (1,6%). Somente o Norte registrou queda de 0,6%.

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No acumulado do ano, a atividade cresce em todas as cinco regiões, com destaque para o Nordeste (2,4%). Em 12 meses, também cresce nas cinco regiões. A maior alta regional em 12 meses foi do Centro-Oeste (2,9%), seguido por Nordeste (2,4%), Sul (2,4%), Sudeste (1,8%) e Norte (1,7%).

*Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.