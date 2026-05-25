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Atividade da indústria da construção melhora pelo terceiro mês seguido, diz CNI

Escrito por Mateus Maia (via Agência Estado)
Publicado em 25.05.2026, 16:44:00 Editado em 25.05.2026, 16:54:15
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A Confederação Nacional da Indústria (CNI) informa que o índice usado para medir a evolução do nível de atividade do setor da construção subiu pelo terceiro mês consecutivo, saltando de 46,3 pontos, em março, para 47 pontos, em abril. Em janeiro, o indicador chegou a marcar 43,1 pontos. Os dados são da Sondagem Indústria da Construção, pesquisa feita pela entidade em parceria com a Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC).

Para esta edição da Sondagem Indústria da Construção, a CNI consultou 322 empresas - 116 pequenas, 140 médias e 66 grandes - entre 4 e 13 de maio de 2026.

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O índice de evolução do número de empregados teve comportamento parecido: aumentou para 47,1 pontos em abril, após alta de 0,9 ponto em relação a março. No início do ano, o indicador registrava 45,3 pontos.

Segundo os empresários, tanto a atividade quanto o número de postos de trabalho estão acima da média para o mês de abril.

"A melhora observada nos últimos meses reflete as medidas de estímulo ao setor, como o aumento do valor máximo dos imóveis financiados pelo Sistema Financeiro de Habitação (SFH) e a disponibilização de financiamentos para a reforma de moradias de famílias de baixa renda, anunciadas pelo governo no fim do ano passado", acredita Marcelo Azevedo, gerente de Análise Econômica da CNI.

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A Utilização da Capacidade Operacional (UCO) da indústria da construção fechou abril em 66%, um ponto porcentual abaixo do observado no mesmo mês em 2024 e 2025, quando registrou 67%.

Icei de maio

Já o índice de Confiança do Empresário Industrial (Icei) da Indústria da Construção cresceu 0,3 ponto, para 46,7 pontos em maio. O indicador permaneceu abaixo da linha de 50 pontos - que separa falta de confiança de confiança - pelo 17º mês consecutivo, demonstrando que os industriais da construção seguem pessimistas.

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Em maio, as perspectivas dos empresários para o mercado de trabalho da indústria da construção mudaram. O índice que mede a expectativa de novas vagas nos próximos seis meses cruzou a linha de 50 pontos, passando de 48,8 pontos para 50,7 pontos. Com isso, a projeção para o número de empregados, que antes era de queda, passou a ser de alta.

Os índices de expectativa de compras de insumos e matérias-primas e de nível de atividade recuaram. O primeiro caiu 0,6 ponto, para 50,9 pontos; o segundo diminuiu 0,8 ponto, para 51,1 pontos.

Diante do cenário incerto, os empresários demonstram cautela ao projetar investimentos. Em maio, o índice de intenção de investimentos caiu 1,3 ponto, de 43,4 pontos para 42,1 pontos. Com isso, o indicador registra o pior valor para o mês desde 2021, quando ficou em 41,8 pontos.

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