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Ata do Fed revela divisão entre membros para caminho de juros e opção por comunicado enxuto

Escrito por Darlan Azevedo e Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 16:06:00 Editado em 08.07.2026, 16:17:37
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A ata da reunião de junho do Federal Reserve (Fed), divulgada nesta quarta-feira, relevou que dirigentes estão divididos sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos.

Muitos participantes indicaram que o nível adequado da taxa de juros estaria dentro ou ligeiramente abaixo da faixa-alvo atual no final deste ano. Muitos outros dirigentes, no entanto, avaliaram que o nível adequado da taxa dos Fed Funds estaria acima da faixa atual em dezembro de 2026.

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A maioria dos membros apontou cenários em que a inflação permaneceria elevada devido à demanda relacionada à inteligência artificial (IA), ao conflito no Oriente Médio ou às tarifas. Nesses cenários, quase todos indicaram que provavelmente seria necessário um certo aperto na política monetária.

O documento ainda apontou que a parte majoritária do Comitê Federal de Mercado Aberto (Fomc, em inglês) preferiu não repetir declaração que sugeria tendência à cortes de juros e observou que via vantagens em encurtar comunicado. "Alguns acolheram com satisfação uma revisão das ferramentas e práticas de comunicação", acrescentou a ata.

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