Ata: Copom acompanha detidamente o mercado de trabalho, com desemprego baixo e renda em alta

O Comitê de Política Monetária (Copom) afirmou, na ata de sua mais recente reunião, que segue acompanhando detidamente o mercado de trabalho. O documento foi divulgado nesta terça-feira, 5. No encontro, o Copom reduziu a Selic de 14,75% para 14,50% ao ano.

"A taxa de desemprego tem, recorrentemente, se mantido em patamares historicamente baixos enquanto os rendimentos reais médios têm mantido a tendência de elevação acima do crescimento da produtividade do trabalho", disse, no 7º parágrafo da ata.

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O colegiado afirmou que segue atento ao debate sobre as dimensões corrente e estrutural do mercado de trabalho, "enfatizando a necessidade do aprofundamento dessa análise para a avaliação dos padrões de transmissão dos níveis de ocupação para os rendimentos do trabalho e, finalmente, para os preços dos diversos setores da economia".