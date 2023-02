Associação da Ucrânia alerta para escassez de alimentos no Oriente Médio e África

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A Associação de Grãos da Ucrânia (UGA) alertou para uma possível escassez de alimentos no Oriente Médio e na África devido ao aumento no atraso da inspeção de navios contendo grãos. Conforme a UGA, 143 embarcações estão na espera, com a maioria aguardando um mês para passar.

A UGA disse ainda que o Mar Negro - por onde os grãos ucranianos são escoados - não é "o mar interno da Rússia" e que a Rússia está deliberadamente atrasando as inspeções para desestabilizar a segurança alimentar mundial, "transformando comida em uma arma".

A associação informou que, na quarta-feira, 741 navios partiram da Ucrânia através do corredor de transporte de grãos do Mar Negro, com um volume total de exportação de 21,3 milhões de toneladas.

A UGA apelou à comunidade internacional, à Turquia e à Organização das Nações Unidas (ONU) para "restaurar a navegação livre no Mar Negro para todos os países".