Assaí tem lucro líquido de R$ 72 milhões no 1º trimestre, queda de 66%

O Assaí somou lucro líquido de R$ 72 milhões no primeiro trimestre de 2023, queda de 66% quando comparado a igual intervalo do ano passado. O resultado foi impactado pela elevada taxa de juros no período, segundo o release de resultados.

O Ebitda ficou em R$ 955 milhões, alta anual de 28,4%. No critério ajustado, subiu 26,5%, para R$ 951 milhões, com margem de 6,3%. A taxa foi impactada pelas despesas pré-operacionais (-0,1p.p.) relacionadas à expansão e pelo forte avanço da expansão no quarto trimestre de 2022, ainda de acordo com os comentários da empresa.

Já a receita líquida atingiu R$ 15,1 bilhões, 31,9% acima do valor reportado no primeiro trimestre de 2022. O resultado reflete a performance das 59 lojas inauguradas nos últimos 12 meses (+24,7%), principalmente das conversões de hipermercados. A varejista destaca ainda o avanço de 7,2% das vendas mesmas lojas.

A relação dívida líquida/Ebitda atingiu 2,78 vezes no primeiro trimestre de 2023. No mesmo período do ano passado, o indicador estava em 2,20 vezes.

Os investimentos trimestrais totalizaram R$ 450 milhões. O montante inclui a inauguração de três novas conversões e o avanço do processo de expansão da companhia, com 28 lojas em obras, sendo 13 conversões de hipermercado e 15 lojas orgânicas.

As despesas com vendas, gerais e administrativas somaram R$ 1,097 bilhão, alta anual de 37,8%. O valor, que representou 10% da receita líquida trimestral, é consequência das lojas inauguradas nos últimos 12 meses, ainda no início da curva de maturação, segundo a companhia.

Nos últimos 12 meses, 59 lojas foram inauguradas (+38% em área de vendas), sendo 50 conversões e 9 orgânicas.