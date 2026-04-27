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Assaí registra lucro líquido de R$ 86 Mi no 1Tri26, queda anual de 46,7%

Escrito por Júlia Pestana (via Agência Estado)
Publicado em 27.04.2026, 19:31:00 Editado em 27.04.2026, 19:41:56
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O Assaí registrou lucro líquido de R$ 86 milhões no primeiro trimestre de 2026, queda de 46,7% na comparação anual.

O resultado foi impactado por efeitos relacionados a créditos tributários de PIS/Cofins. Já o lucro líquido recorrente da companhia, que desconsidera itens não recorrentes, avançou 7% em relação ao mesmo período do ano anterior, para R$ 174 milhões.

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No trimestre, o lucro líquido contábil inclui impacto positivo de R$ 281 milhões referentes a novos créditos de PIS/Cofins.

A receita líquida somou R$ 18,6 bilhões no trimestre, alta de 0,5% na base anual. Segundo a companhia, o período foi marcado por "deflação simultânea em commodities essenciais", como arroz, feijão, açúcar, leite e óleo de soja, o que impactou o desempenho das vendas. As vendas em mesmas lojas recuaram 0,9% no período.

"Ao mesmo tempo, o endividamento das famílias brasileiras atingiu recordes históricos. Diante de tudo isso, manter a margem Ebitda estável é consequência de disciplina", afirmou o presidente do Assaí, Belmiro Gomes.

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Segundo ele, o resultado decorre de gestão de preços, maturação das lojas, expansão dos serviços em loja, controle rigoroso de despesas abaixo da inflação e ganho de market share.

O Ebitda ajustado totalizou R$ 1 bilhão no trimestre, avanço de 0,3% na comparação anual, com margem de 5,5%, estável em relação a igual período de 2025. A margem bruta atingiu 16,7%, alta de 0,3 ponto porcentual. De acordo com a empresa, o desempenho reflete a "maturação das lojas abertas nos últimos anos" e avanços na gestão de preços.

As despesas com vendas, gerais e administrativas somaram R$ 2,1 bilhões, alta de 2,7% na comparação anual, "abaixo da inflação no período", segundo a companhia.

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O resultado financeiro líquido foi negativo em R$ 564 milhões no trimestre, equivalente a 3% da receita líquida. Segundo o Assaí, o desempenho reflete o aumento dos encargos sobre a dívida, em função da elevação do CDI médio no período.

No final do período, a dívida líquida somava R$ 11,5 bilhões. A alavancagem caiu para 2,52 vezes, ante 3,15 vezes um ano antes, atingindo o menor nível desde o quarto trimestre de 2021.

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