Assaí: lucro líquido aos acionistas é de R$ 214 mi no 1º trimestre; queda anual de 10,8%

O lucro líquido aos acionistas do Assaí totalizou R$ 214 milhões no primeiro trimestre de 2022, com margem líquida de 1,9%. O resultado é 10,8% mais baixo do que o registrado no mesmo período de 2021. Já o Ebitda ajustado foi de R$ 752 milhões, uma alta de 17,3% ante o apresentado um ano antes.

A margem Ebitda foi de 6,6% no trimestre, queda de 0,2 ponto porcentual (p.p.). A margem bruta ficou estável em 16% e a margem líquida caiu 0,6 p.p.

A companhia afirma que o patamar de margem foi alcançado "mesmo diante da expansão recorde, com a abertura de 32 novas lojas nos últimos 12 meses, e custos pré-operacionais das conversões" de lojas.

A receita líquida avançou 21,1% e atingiu R$ 11,4 bilhões. A companhia credita o ganho à "alta performance das 32 lojas abertas nos últimos 12 meses, com alta de 15,4%, e vendas em "mesmas lojas" com crescimento de 6,7%.

A empresa diz que as vendas em mesmas lojas aceleraram ao longo do trimestre e tiveram crescimento de duplo-dígito no acumulado de fevereiro e março, "apesar da forte base de comparação (alta de 11,2% no trimestre correspondente de 2021) e da persistência do movimento de tradedown (troca por produtos mais baratos) dos consumidores.