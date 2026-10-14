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ASML eleva guidance pela 3ª vez em 2026 com demanda de IA impulsionando máquinas de chips

Escrito por Dow Jones Newswires* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A ASML Holding elevou suas projeções anuais pela terceira vez em 2026, impulsionada pela demanda crescente por máquinas avançadas de fabricação de semicondutores, em meio à corrida global para expandir infraestrutura de inteligência artificial (IA).

A companhia holandesa passou a estimar vendas anuais entre 44 bilhões e 45 bilhões de euros, acima da orientação anterior de 43 bilhões a 45 bilhões de euros. A empresa também melhorou a previsão de margem bruta - indicador acompanhado de perto por sinalizar poder de precificação e rentabilidade - para aproximadamente 56%, ante um intervalo anterior de 54% a 56%.

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A revisão reforça como a ASML tem se beneficiado da expansão de data centers, que elevou os chips a um patamar de forte escassez e alta demanda. Com o aumento do consumo de semicondutores, clientes como Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC), Samsung Electronics e Intel tendem a precisar de mais equipamentos da ASML para ampliar capacidade produtiva e atender ao mercado.

O entusiasmo dos investidores com IA também se refletiu no desempenho do papel: as ações da ASML acumularam alta de quase 80% nos últimos 12 meses, sustentadas pela expectativa de que chips e ferramentas de produção de semicondutores permanecerão em alta por anos. No mercado acionário, a ASML é descrita como a empresa listada mais valiosa da Europa, à frente de grupos como a Novo Nordisk e a LVMH.

O CEO Christophe Fouquet afirmou que os clientes continuam elevando projeções de demanda por equipamentos no curto e médio prazo, principalmente pela percepção de tamanho e duração dos investimentos ligados à IA. Segundo ele, com maior visibilidade de demanda, alguns clientes demonstram interesse em fazer pedidos para 2029 e até 2030, sinalizando um horizonte de encomendas mais longo do que o usual.

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A demanda por IA também teria elevado o custo de certos tipos de chips, à medida que empresas estocam semicondutores para operar data centers, provocando um aperto de oferta. Assim, a ASML busca aumentar a produção de suas ferramentas de litografia por ultravioleta profundo (DUV) e também de seus sistemas mais avançados de ultravioleta extremo (EUV). Em julho, a companhia havia indicado a intenção de elevar a produção em 30% em 2027 e mais 30% em 2028, mas Fouquet disse que está ficando claro que isso não será suficiente e que a empresa estuda formas de expandir a capacidade ainda mais, especialmente a partir de 2028.

Executivos da ASML também voltaram a indicar a possibilidade de preços mais altos, citando que um mercado de chips apertado melhora seu poder de negociação. O diretor financeiro Roger Dassen afirmou que, embora as conversas com clientes-chave já tenham sido concluídas, o efeito de eventuais aumentos não deve aparecer nos números de 2026: ele tende a começar a ficar parcialmente visível ao longo de 2027, com impacto mais completo em 2028 e depois.

Nos resultados do terceiro trimestre, a ASML reportou vendas de 11,66 bilhões de euros, acima dos 7,52 bilhões de euros do mesmo período do ano anterior e ligeiramente abaixo da estimativa de analistas da Visible Alpha de 11,71 bilhões de euros. O lucro líquido subiu para 4,96 bilhões de euros, ante cerca de 2,13 bilhões um ano antes, superando expectativas. O lucro bruto aumentou para 6,70 bilhões de euros, com margem de 57,5% - acima do consenso e também acima da orientação divulgada pela empresa. Fonte: Dow Jones Newswires.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

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