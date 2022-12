Ásia: bolsas fecham em baixa, após BoJ e corte na previsão de crescimento chinês

Sergio Caldas (via Agência Estado)

As bolsas asiáticas fecharam em baixa nesta terça-feira (20) em meio a persistentes temores sobre a perspectiva da economia global, após o Banco do Japão (BoJ) fazer um inesperado ajuste em sua política monetária e o Banco Mundial cortar projeções de crescimento para a China.

Liderando as perdas na Ásia, o índice japonês Nikkei sofreu expressiva queda de 2,46% em Tóquio, a 26.568,03 pontos, após o BoJ inesperadamente alargar a banda de variação dos juros dos JGBs, como são conhecidos os bônus do governo do Japão, embora tenha mantido sua taxa de depósitos em -0,1%.

Em coletiva de imprensa, o presidente do BoJ, Haruhiko Kuroda, negou que o banco central japonês esteja se movimentando no sentido de acabar com seu programa de relaxamento monetário. Segundo Kuroda, o ajuste da banda não representa um "aumento de juros" e tem o único objetivo de melhorar o funcionamento do mercado.

Assim como o Nikkei, o iene teve uma reação drástica à decisão do BoJ, se valorizando fortemente em relação ao dólar.

Na China, o Xangai Composto recuou 1,07%, a 3.073,77 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto caiu 1,20%, a 1.979,08 pontos, na esteira de novas projeções do Banco Mundial, que agora espera que o Produto Interno Bruto (PIB) chinês se expanda 2,7% este ano. Em junho, a previsão era de alta de 4,3%. O BC chinês, por sua vez, deixou nesta terça-feira suas principais taxas de juros inalteradas por mais um mês.

Em outra partes da região asiática, o Hang Seng teve baixa de 1,33% em Hong Kong, a 19.094,80 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi cedeu 0,80% em Seul, a 2.333,29 pontos, e o Taiex registrou perda de 1,82% em Taiwan, a 14.170,03 pontos.

O mau humor generalizado vem também após as bolsas de Nova York ficarem no vermelho pelo quarto pregão consecutivo na segunda-feira, diante de preocupações de que a tendência de aperto monetário nos EUA e na Europa provoque uma recessão global. Na semana passada, o Federal Reserve (Fed, o BC americano), o Banco Central Europeu (BCE) e o Banco da Inglaterra (BoE) elevaram seus juros básicos em 50 pontos-base.

Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o movimento das asiáticas e de Wall Street. O S&P/ASX 200 teve queda de 1,54%, a maior desde o início de novembro, encerrando os negócios em Sydney em 7.024,30 pontos. Com informações da Dow Jones Newswires.