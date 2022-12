Ásia: bolsas fecham em alta, após China anunciar relaxamento de medidas anticovid

Gabriel Caldeira (via Agência Estado)

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

As bolsas asiáticas fecharam em alta nesta terça-feira, 27, impulsionadas pela decisão do governo central da China de relaxar mais as medidas adotadas no país para frear o contágio por covid-19. O anúncio, feito na segunda-feira, 26, após o mercado acionário local fechar, dá fôlego à perspectiva de melhora no setor privado e consumo chinês em 2023, ainda que a reabertura econômica também esteja provocando preocupações por conta do drástico aumento de infecções e mortes pela doença.

continua após publicidade .

O índice Xangai Composto fechou em alta de 0,98%, a 3.095,57 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto subiu 0,88%, a 1.993,32 pontos. Em Tóquio, o Nikkei teve alta de 0,16%, a 26.447,87 pontos, e o sul-coreano Kospi avançou 0,68%, a 2.332,79 pontos. Por fim, o taiwanês Taiex fechou com ganhos de 0,30%, a 14.328,43 pontos. A exemplo de ontem, as bolsas de Hang Kong e Sydney não abriram por conta de feriado pós-Natal.

Na segunda, a China informou que o grau de emergência sanitária no país cairá de A para B a partir de 8 de janeiro, o que permite ao governo relaxar ainda mais as medidas contra a covid-19, após ter abandonado a rígida política de covid zero.

continua após publicidade .

Em relatório recente, a Pantheon Macroeconomics argumenta que a mudança de postura é animadora para a perspectiva chinesa em 2023. "Acreditamos que a China manterá o rumo, apesar de quaisquer contratempos temporários, e fará progresso significativo na reabertura econômica, provavelmente no segundo trimestre de 2023", diz a casa.

A Capital Economics é mais cautelosa e entende que o aumento de casos e óbitos recente vai afetar a atividade e "mantê-la deprimida pelas próximas semanas". Dados locais indicam que o tráfego de pessoas diminuiu por conta do recrudescimento da doença. "Tudo isso sugere que as próximas semanas serão as mais perigosas para a saúde pública durante a pandemia. Por sua vez, eles carregam o maior risco de perturbações econômicas mais profundas", resume.