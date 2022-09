Arrecadação soma R$ 172,314 bi, recorde da série para meses de agosto

Lorenna Rodrigues (via Agência Estado)

A arrecadação de impostos e contribuições federais voltou a bater recorde e somou R$ 172,314 bilhões em agosto. O valor arrecadado no mês passado foi o maior para meses de agosto de toda a série histórica da Receita Federal, que tem início em 1995.

O resultado, divulgado nesta terça-feira, 27, pelo órgão, representa um aumento real (descontada a inflação) de 8,21% na comparação com o mesmo mês de 2021. Em relação a julho deste ano, houve queda real de 14,64% no recolhimento de impostos.

O desempenho das receitas veio dentro do intervalo de expectativas das instituições ouvidas pelo Projeções Broadcast, que ia de 161,50 bilhões a R$ 178,616 bilhões, com mediana de R$ R$ 171,0 bilhões.

No ano, a arrecadação federal somou R$ 1,464 trilhão, o maior volume para o período da série (1995). O montante representa um avanço real de 10,7% na comparação com os primeiros oito meses do ano passado.