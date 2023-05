Argentina: Massa anuncia maior isenção do Imposto de Renda por alta da inflação

Audryn Karolyne (via Agência Estado)

O ministro da Economia da Argentina, Sergio Massa, anunciou neste domingo, 7, um aumento de 125% no piso para o pagamento do Imposto de Renda de 506.230 pesos (US$ 2.312). A medida visa apaziguar os efeitos da alta inflação no país e é uma forma de trazer "alívio fiscal para mais de 250 mil trabalhadores que deixarão de pagá-lo todos os meses", disse o ministro via Twitter.

"Essa nova desoneração é fundamental para que o imposto não afete os aumentos salariais e faz parte do nosso compromisso constante de melhorar o poder aquisitivo e de compra das pessoas", escreveu Massa.