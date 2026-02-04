Leia a última edição
Argentina e EUA chegaram a acordo sobre minerais críticos

Escrito por Thais Porsch (via Agência Estado)
Publicado em 04.02.2026, 19:48:00 Editado em 04.02.2026, 19:55:21
A Argentina e os Estados Unidos assinaram nesta quarta-feira, 4, um instrumento-quadro para o fortalecimento do suprimento em mineração e processamento de minerais críticos. Durante reunião ministerial convocada pelo Secretário de Estado americano, Marco Rubio, os países ratificam sua associação estratégica e seu compromisso com o desenvolvimento de um suprimento seguro, resiliente e competitivo, informou o governo argentino.

Segundo Buenos Aires, a iniciativa visa consolidar cadeias de valor mais fortes e diversificadas, gerar um ambiente favorável para a chegada de investimentos produtivos de longo prazo e responder ao crescimento da demanda global e à aplicação de tecnologias de ponta.

"Em um contexto de estabilidade macroeconômica e de regras claras e previsíveis para o investimento, a mineração se consolida, junto com a energia e a agroindústria, como um dos pilares do processo de transformação econômica em curso", acrescentou.

A Argentina caminha para um aumento de suas exportações totais da ordem de US$ 100 bilhões nos próximos sete anos, com uma participação crescente da mineração que pode superar os US$ 20 bilhões e alcançar mais de US$ 30 bilhões até o final da próxima década.

Nesta quarta, o governo de Donald Trump também assinou acordos de minerais críticos com o México, União Europeia e Japão.

