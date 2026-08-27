Leia a última edição Siga no Whatsapp
--°C | Apucarana
Euro
--
Dólar
--
Economia
publicidade
ECONOMIA

Argentina classifica EUA como "principal parceiro" e aprova reforma do banco central

Escrito por Laís Adriana* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Telegram
Siga-nos Seguir no Google News
Grupos do WhatsApp

Receba notícias no seu Whatsapp Participe dos grupos do TNOnline

A Argentina reforçou nesta quinta-feira, 27, o discurso de alinhamento com os Estados Unidos ao classificar o país como seu "principal parceiro estratégico estrangeiro" e, no plano doméstico, avançou no Congresso com a reforma da Carta Orgânica do Banco Central (BCRA), apontada pelo governo de Javier Milei como peça central do programa de desinflação.

Em publicação no X, o ministro das Relações Exteriores, Pablo Quirno, informou ter se reunido com o Representante Comercial Adjunto dos EUA, Jeffrey Goettman, e afirmou que Washington é o principal investidor estrangeiro na Argentina, com mais de US$ 35,3 bilhões em investimento direto.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE
Associe sua marca ao jornalismo sério e de credibilidade, anuncie no TNOnline.

Segundo Quirno, a relação comercial também "segue crescendo": entre janeiro e julho de 2026, as exportações argentinas aos EUA teriam somado quase US$ 6 bilhões, alta de 38% ante igual período de 2025, com participação de 10% do total exportado e consolidação dos EUA como segundo mercado de destino. O chanceler citou avanço principalmente em carnes, metais, combustíveis e energia.

O ministro também destacou que, em fevereiro, os dois países firmaram o Acordo sobre Comércio e Investimentos Recíprocos (ARTI), descrito como estrutura da relação bilateral, e afirmou que, na negociação, a Argentina ampliou de 20 mil para 100 mil toneladas o acesso preferencial da carne bovina ao mercado americano. Quirno acrescentou que o superávit bilateral em 2026 teria alcançado US$ 2 bilhões.

No Congresso, a Câmara dos Deputados deu "meia sanção" à reforma do BCRA por 144 votos a favor, 102 contra e nove abstenções, segundo o jornal Perfil. O texto redefine o mandato do Banco Central, restringe mecanismos de financiamento ao setor público e limita a transferência de resultados ao Tesouro.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Em publicação no X, Milei agradeceu aos deputados e afirmou que a medida é um "passo fundamental" para erradicar a inflação, enquanto o ministro da Economia, Luis Caputo, chamou de "heróis" os parlamentares favoráveis. O projeto ainda precisa ser votado no Senado para entrar em vigor.

*Conteúdo gerado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Tags Relacionadas Encontrou algum erro? Avise à redação
ARGENTINA/EUA/BC/REFORMA
Encontrou algum erro? Avise à redação

Gostou da matéria? Compartilhe!

Compartilhar no Facebook Compartilhar no Twitter Compartilhar no WhatsApp Compartilhar no Email
Adicionar como fonte preferida no Google

Últimas em Economia

publicidade

Mais lidas no TNOnline

publicidade

Últimas do TNOnline

TNOnline TV