Argentina autoriza empréstimo de até US$ 5 bilhões de instituições internacionais

Escrito por Darlan de Azevedo e Letícia Araújo, especial para o Broadcast (via Agência Estado)

A Argentina autorizou a contratação de empréstimos de até US$ 5 bilhões de instituições internacionais com garantia de organizações multilaterais de crédito, de acordo com decreto publicado nesta segunda-feira, 22.

A decisão busca reduzir os custos de financiamento do Tesouro Nacional por meio do financiamento em dólares. "Estas operações serão implementadas por meio de empréstimos, que contarão com garantias parciais de instituições financeiras multilaterais", segundo o texto.

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A norma também autoriza a inclusão de cláusulas que estabeleçam a extensão da jurisdição para tribunais estaduais e federais da cidade de Nova York, nos Estados Unidos, em eventuais disputas relacionadas aos contratos de empréstimo. A autorização, no entanto, não prevê a imunidade de jurisdição da Argentina e de órgãos governamentais.

Na semana passada, a Argentina recebeu garantias de US$ 550 milhões e US$ 2 bilhões do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) e do Banco Mundial, respectivamente, para garantir de empréstimos comerciais. Foi a primeira vez que o BID concedeu uma garantia desse tipo à Argentina.