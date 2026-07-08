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Argentina anuncia visita de Georgieva em meio à expectativa sobre pagamento de títulos amanhã

Escrito por Patricia Lara (via Agência Estado)
Publicado em 08.07.2026, 20:20:00 Editado em 08.07.2026, 20:30:43
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O ministro da Economia da Argentina, Luis Caputo, anunciou nesta quarta-feira, 8, que a diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional, Kristalina Georgieva, visitará o país a convite do presidente Javier Milei.

"Sua visita se dá em um contexto decorrente da excelente relação e do diálogo construtivo deste governo com a instituição - no âmbito do bem-sucedido programa econômico em curso - e que permitirá o contínuo aprofundamento dos esforços conjuntos e do apoio do FMI para consolidar os avanços alcançados em termos de estabilidade e crescimento econômico", disse Caputo em registro no X.

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Caputo não especificou a data da visita. O anúncio ocorre em um momento em que a Argentina se prepara para fazer pagamentos importantes, com o governo afirmando já ter garantido os recursos necessários para honrar um compromisso de US$ 4,3 bilhões, segundo a Bloomberg. O valor é referente ao pagamento de principal e juros de títulos em moeda estrangeira, com data de vencimento amanhã, 9 de julho.

O país também identificou fontes adicionais de financiamento que eliminam a necessidade de recorrer aos mercados internacionais de dívida pelo restante do mandato de Milei, que se estende até o final de 2027.

Entre eles, os conselhos de Administração do Banco Mundial e da Agência Multilateral de Garantia de Investimentos (MIGA, na sigla em inglês, uma instituição do Banco Mundial, aprovaram em junho um pacote de financiamento inovador para apoiar o país vizinho ao Brasil. O acordo envolve duas garantias para ajudar a mobilizar até US$ 2 bilhões em empréstimos.

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