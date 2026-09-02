Arezzo e Soma se separam, criam 2 empresas de capital aberto e uma terceira, a Farm Rio

Após dois anos da criação da Azzas 2154, a Arezzo&Co e a Soma resolveram separar os negócios e voltar às origens. Com isso, serão criadas duas empresas independentes de capital aberto e uma terceira estrutura societária específica para a Farm Rio. Os acionistas da Azzas receberão ações das duas companhias, equivalentes às que já possuíam.

Criada em 2024, a Azzas nasceu com estardalhaço, faturamento combinado de R$ 12 bilhões e metas bastante ambiciosas. O projeto baseava-se em avenidas de crescimento como vendas cruzadas (seriam colocados calçados e bolsas Arezzo em mais de 2 mil lojas que vendem as peças de vestuário da Soma), ganho de sinergia com união de operações internas, aceleração global de franquias e ciclos de produção mais ágeis.

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Porém, a realidade mostrou-se mais difícil do que os planos no papel. Apesar dos resultados expressivos, com receita de R$ 14,7 bilhões no ano passado, o sonho foi interrompido por profundos conflitos de gestão e intensa disputa de poder.

Segundo pessoas próximas aos negócios, enquanto Alexandre Birman, da Arezzo, tem um estilo de gestão altamente centralizador, Roberto Jatahy comandava o Grupo Soma dando grande autonomia para os diretores de cada marca. Desde o início, a marca de Birman foi fator de desgaste na governança e de saída de executivos de alto escalão.

Os atritos começaram antes mesmo de a fusão completar seus trâmites legais. Jatahy defendia uma avaliação externa e independente para preencher os cargos de liderança do novo grupo. Birman bateu o pé para que ele próprio, na posição de CEO da holding, escolhesse os principais executivos.

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O primeiro estopim público da crise envolveu a marca Reserva. A grife de moda masculina estava sendo integrada à estrutura de Jatahy, no Rio de Janeiro, por eficiência comercial. No entanto, Birman, CEO da Azzas, decidiu reverter a mudança e trazer a marca de volta para o seu raio de controle.

Jatahy entrou com uma ação judicial e obteve uma liminar, em maio, para barrar a ordem de Birman, alegando que a decisão traria prejuízos de R$ 116 milhões em geração de caixa (Ebitda).

Outros desentendimentos levaram a procedimentos arbitrais na Câmara de Arbitragem do Mercado (CAM) da B3. Eles pretendiam debater os limites de poder da diretoria e o descumprimento do acordo de acionistas,.

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"Após um período de diferentes visões sobre a estrutura societária, a governança e os caminhos estratégicos da Companhia, os acionistas de referência chegaram a uma solução que preserva o valor construído, encerra as controvérsias existentes e cria condições para que cada conjunto de negócios desenvolva plenamente seu potencial", diz o comunicado ao mercado.

"Acredito que essa reorganização cria melhores condições para todos os nossos acionistas", afirmou Birman, no comunicado. "Teremos companhias mais simples, com estratégias mais claras e maior capacidade de execução, e continuaremos participando da criação de valor de um ativo extraordinário como a Farm Rio".

Segundo ele, "conseguimos transformar essas diferenças em uma solução empresarial que preserva o valor construído e cria condições para que cada negócio siga seu caminho com maior foco, autonomia e responsabilidade".

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Assim, a reorganização societária dá origem a duas companhias abertas, além da Farm.

A Arezzo&Co reunirá as operações de calçados e bolsas e as marcas Hering, Carol Bassi e ZZ Mall.

A Soma ficará com as de vestuário feminino e masculino, com exceção da Farm Rio, que se tornará uma sociedade específica, detida em 57,4% pela Arezzo&Co e 42,6% pela Soma. A Farm continua a fazer parte das duas operações separadas, na proporção detida por cada companhia.

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As duas empresas agora independentes serão listadas no Novo Mercado da B3, com conselhos de administração, gestão, estruturas de capital, estratégias, orçamentos e planos de negócios próprios.

Segundo pessoas próximas ao negócio, as empresas nunca foram integradas de fato e a separação será relativamente simples. Operações como vendas online e logística continuarão a ser prestadas como serviço entre as companhias.

"Chegamos a uma solução que respeita o trabalho construído até aqui, reconhece as características próprias dos diferentes negócios e cria uma base clara para o futuro", disse Jatahy, também no comunicado. "Permanecemos também sócios na Farm Rio, uma marca que ajudamos a desenvolver no Brasil e internacionalmente e que ainda possui uma importante avenida de crescimento."

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Sob a Arezzo&Co estarão as marcas Arezzo, Schutz, Anacapri, Alexandre Birman, Vans, Vicenza, Paris Texas e Brizza, além da Hering e suas extensões, entre elas Hering Sports, Hering Intimates e Hering Kids. Também integrarão seu perímetro Carol Bassi e ZZ Mall.

Após a permuta entre os acionistas, a família Birman ficará com 32,13% da Arezzo&Co e 57,4% da sociedade que reunirá a Farm Rio.

Na área de calçados e bolsas, a empresa tem plataforma de desenvolvimento de produto, fábricas e distribuição, além de franquias, multimarcas, lojas próprias e e-commerce. A Hering também tem estrutura parecida.

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Já a Soma reunirá as marcas de vestuário feminino Animale, Cris Barros, Maria Filó e NV, bem como as marcas de vestuário masculino Reserva e suas extensões, Reserva Mini, Reserva Ink e Reserva Go, Oficina e Foxton, além do Off Premium.

A plataforma combinará lojas próprias, franquias, multimarcas e e-commerce, além do desenvolvimento e comunicação das marcas.

Após a permuta entre os acionistas de referência, o bloco ligado a Jatahy deterá 25,95% da Soma, enquanto Birman permanecerá com uma participação de 6,18%. A Soma deterá 42,6% da sociedade que reunirá a Farm Rio.

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Alternativas para a Farm continuam a ser estudadas

Segundo o comunicado, os sócios avaliarão, em conjunto, o processo de alternativas estratégicas para a Farm. A Arezzo&Co terá a liderança e coordenação e caberá a ambas as partes a aprovação de eventual alienação, com assessoria do Banco Morgan Stanley.

A Farm é uma das marcas mais valiosas do grupo. Segundo o comunicado, "até o presente momento, não há decisão de venda ou instrumento vinculante celebrado com terceiros".

Como mostrou o Estadão/Broadcast, uma das alternativas na mesa é a abertura de capital da Farm nos EUA, bem como a venda da marca. A operação no exterior cresceu 21,1% em dólar no primeiro trimestre deste ano.

Em etapa posterior e independente, exclusivamente entre si, os Birman e os Jatahy realizarão uma permuta de ações entre Arezzo&Co e Soma. Essa permuta não produzirá qualquer diluição nem alterará a participação dos demais acionistas. A cisão será estruturada para que Arezzo&Co e Soma iniciem suas operações com níveis equivalentes de alavancagem financeira.

"Para os demais acionistas, a permuta entre os blocos de referência não altera sua participação. Eles passarão a ter exposição direta a duas companhias independentes, com estratégias e estruturas de capital próprias, permanecendo também economicamente expostos à evolução da Farm Rio por meio das participações detidas por Arezzo&Co e Soma", diz o comunicado.

A reorganização estabelece também uma solução definitiva para as controvérsias societárias entre os acionistas de referência. No acordo, Birman e Jatahy assumiram o compromisso de promover a extinção do procedimento arbitral e da medida cautelar atualmente em curso entre eles, bem como de não litigar em relação a fatos anteriores à consumação da operação.

Entre os próximos passos, estão a elaboração e aprovação do protocolo e justificação da cisão e dos respectivos laudos de avaliação, as aprovações societárias e regulatórias aplicáveis, a aprovação pelo Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade), a obtenção do registro de companhia aberta e da listagem no Novo Mercado pela companhia resultante que ainda não os detenha, além da obtenção das anuências aplicáveis de credores, contrapartes contratuais e licenciadores.

A expectativa é que a operação seja concluída ao longo do primeiro trimestre de 2027. Até lá, a Azzas continuará operando sob sua atual estrutura societária e de governança.

O BTG Pactual atuou como assessor financeiro exclusivo do grupo de acionistas ligados à família Birman na Transação. Do lado dos Jatahy, a assessoria financeira foi da G5 Partners.