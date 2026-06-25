Ares Management limita resgates de fundo de crédito privado, após aumento de pedidos em junho

Os pedidos de saída de um grande fundo de crédito privado na Ares Management aumentaram neste trimestre em relação ao nível de março. Os empréstimos do fundo continuam a ter um bom desempenho, no entanto, a Ares espera reduzir seu acúmulo de resgates até o final do ano.

Uma carta enviada na manhã de quinta-feira, 25, aos acionistas do Ares Strategic Income Fund, de US$ 23 bilhões, informou que investidores detentores de 14,4% de suas ações buscaram resgates no trimestre de junho, um aumento em relação aos 11,6% de março.

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Assim como seus pares na Apollo Global Management e Blackstone, a Ares limitará suas recompras de ações a 5% de todas as ações, atendendo a 35% dos US$ 1,5 bilhão em resgates solicitados. O fundo não negociado da Ares tinha um valor patrimonial líquido de US$ 10,8 bilhões no início de junho, com o restante de seu portfólio financiado por empréstimos.

Este trimestre é o segundo consecutivo em que os pedidos de saída excederam o limite de resgate de 5% em muitos dos principais fundos de crédito não negociados. Os fundos desfrutaram de popularidade em 2023 e 2024, quando as altas taxas de juros impulsionaram os retornos dos empréstimos que fazem para empresas abaixo do grau de investimento. Sua popularidade esfriou desde que as taxas caíram e novas ferramentas de inteligência artificial (IA) representam desafios potenciais para os negócios de software entre seus tomadores de empréstimos.

A Ares tranquilizou os investidores de que os 831 tomadores de empréstimos do fundo estão indo bem, com apenas dois empréstimos sem pagar juros. De janeiro a maio, os retornos totais para os acionistas comuns da classe I do fundo foram de 2,2%. Para os acionistas que pagaram taxas de colocação antecipadas e comissões de corretagem, os retornos seriam de 0,2%. Ares disse que manterá seu nível de pagamento, que equivale a 9,5% do valor patrimonial líquido.

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A corrida para saída parece estar atingindo o pico. Apenas 15% dos pedidos de resgate deste trimestre vieram de indivíduos ricos nos EUA, disse a Ares, enquanto quase metade veio de instituições estrangeiras e escritórios familiares. Os pedidos de resgate de investidores ricos dos EUA foram um terço menores do que haviam sido no trimestre de março.

Dois terços dos pedidos de resgate deste trimestre vieram de investidores que tentaram sacar em março. Mesmo mantendo o limite trimestral de 5%, a Ares espera satisfazer os pedidos não atendidos até o final do ano. Fonte: .

Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast