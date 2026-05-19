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ArcelorMittal vende participação de US$ 667 mi na Vallourec para elevar retorno aos acionistas

Escrito por Isabella Pugliese Vellani* (via Agência Estado)
Publicado em 19.05.2026, 11:35:00 Editado em 19.05.2026, 13:12:54
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A ArcelorMittal afirmou que levantou cerca de US$ 667 milhões com a venda parcial de sua participação na Vallourec, com planos de repassar os recursos aos acionistas por meio de um programa de recompra em andamento.

A siderúrgica continuará a deter cerca de 17,3% do capital social da Vallourec e uma cadeira no conselho de administração da empresa.

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A liquidação da operação deve ocorrer por volta de 21 de maio.

A ArcelorMittal, com sede em Luxemburgo, informou que vendeu cerca de 23,9 milhões de ações da Vallourec - o equivalente a 10% do capital social em circulação - após ter adquirido a participação em 2024. Na época do acordo inicial, a ArcelorMittal concordou em comprar 65,2 milhões de ações, correspondentes a uma participação acionária de 28,4% na Vallourec.

A Vallourec, em 2024, era um negócio atraente de tubos, com polos de produção nos EUA e no Brasil - que, segundo a ArcelorMittal na época, tinham um papel crucial a desempenhar na transição energética à medida que ela continua a crescer.

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*Com informações da Dow Jones Newswires

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