Arábia Saudita eleva preços de petróleo exportado para Ásia e Europa

Dow Jones Newswires (via Agência Estado)

A Arábia Saudita elevou os preços de suas exportações de petróleo bruto para a Ásia e Europa para o mês de julho, enquanto a Organização dos Países Exportadores de Petróleo e aliados (Opep+) se preparam para aumentar sua produção durante os próximos dois meses.

A Saudi Arabian Oil, empresa estatal de petróleo do país, aumentou o preço de seu petróleo bruto Arab Light em US$ 2,10 o barril para compradores asiáticos.

A empresa, conhecida como Saudi Aramco, aumentou em US$ 2,20 o barril para consumidores no norte da Europa e em US$ 2,00 para compradores no Mediterrâneo.

Os preços para o mercado norte-americano permaneceram inalterados.

Os ajustes significam que, em julho, os consumidores asiáticos pagarão um prêmio de US$ 6,50 pelo petróleo bruto da empresa sobre a média das referências de Omã e Dubai no período.

No norte da Europa e no Mediterrâneo, os consumidores agora pagarão um prêmio de US$ 4,30 e US$ 3,90 por barril em comparação com o óleo de referência ICE Brent.