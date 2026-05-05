Arábia Saudita corta preços do petróleo para Ásia, Europa e Mediterrâneo, na esteira do Iraque

Arábia Saudita reduziu o preço de seu principal tipo de petróleo para a Ásia, Europa e Mediterrâneo no próximo mês, já que a guerra no Oriente Médio continua a interromper severamente os suprimentos.

A Saudi Aramco fixou o preço oficial de venda do petróleo bruto Arab Light para a Ásia em US$ 15,50 por barril, uma redução em relação aos US$ 19,50 do mês anterior. Para o Noroeste da Europa, o preço vai passar de US$ 27,85 para US$ 25,85 o barril. No Mediterrâneo, o barril será vendido a US$ 25,65, ante US$ 27,65 este mês. Os preços para os EUA não foram alterados.

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O Iraque também informou que está oferecendo descontos substanciais aos seus compradores de petróleo bruto para carregamento neste mês, mas os navios-tanque terão que atravessar o Estreito de Ormuz para coletar os barris no interior do Golfo Pérsico, segundo um documento visto pela Bloomberg.

Os produtores da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) estão oferecendo descontos de até US$ 33,40 por barril em relação aos preços oficiais para seu principal petróleo bruto, o Basrah Médium.

Os Emirados Árabes Unidos deixaram a Opep em 1º de maio.