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APS: site do Porto de Santos volta parcialmente e recuperação de backups chegou a 100%

Escrito por Luísa Laval* (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Autoridade Portuária de Santos (APS) informou que tornou disponível o site institucional do Porto de Santos na noite da quinta-feira, 12, em retomada parcial após ataque cibernético registrado na semana passada. Segundo a empresa, os principais serviços aos usuários ainda seguem sendo prestados por meios alternativos.

Em atualização divulgada nesta sexta-feira, 13, a APS afirmou que 100% dos arquivos de backup foram lidos e estão em fase de recuperação para voltarem a ficar disponíveis online. Internamente, os principais sistemas de administração também estariam em fase de conclusão para retorno.

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A autoridade portuária reiterou que as operações seguem ocorrendo e que não há risco de paralisação, com entradas e saídas de navios e acessos terrestres mantidos.

*Conteúdo elaborado com auxílio de inteligência artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do grupo Estado

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PORTOS/SANTOS/ATAQUE CIBERNÉTICO
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