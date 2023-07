Aprovação da reforma tributária é grande passo para crescimento sustentável, diz Firjan

A Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (Firjan) avalia que a aprovação da reforma tributária na Câmara dos Deputados é um grande passo na direção do crescimento sustentável do País. De acordo com a federação, o texto traz inúmeros ganhos para a indústria.

Atualmente, a indústria é penalizada por ter uma carga tributária média de 46,2% do seu faturamento, quase 20% a mais do que a média dos demais setores, informa a entidade. Entre os ganhos, a Firjan cita a simplificação, crédito amplo, neutralidade, transparência e isonomia de alíquotas entre setores econômicos.

"Além disso, foram aprovados o mecanismo de devolução do crédito acumulado e a alíquota zero para alimentos que compõem a cesta básica, defendidos pela Firjan nos últimos dias", destaca em nota.

A entidade alerta, no entanto, que na votação no Senado, existe necessidade de que o Imposto Seletivo incida sobre todos os produtos brasileiros que têm similar fabricado na Zona Franca de Manaus.

"A reforma tributária tem como papel primordial corrigir as distorções e melhorar a competitividade do setor produtivo do País. Portanto, essa diferença de tratamento não pode ser tolerada", afirma o documento.