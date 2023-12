Appy: regulamentação da tributária não será enviada no começo de fevereiro, será depois

O secretário extraordinário da reforma tributária, Bernard Appy, afirmou nesta terça-feira, 19, que a regulamentação da reforma tributária não será enviada ao Congresso Nacional no começo de fevereiro, mas sim depois. Ele não se comprometeu com prazos. A fala ocorreu em evento do jornal

continua após publicidade

, em Brasília, onde Appy afirmou que o "grosso" dos efeitos da mudança do regime tributário só será percebido no longo prazo, mas atribuiu o "bom desempenho" do Produto Interno Bruto deste ano a uma possível percepção sobre a reforma tributária. A reforma tributária foi aprovada na sexta-feira, 15, em última instância, na Câmara dos Deputados, e deverá ser promulgada nesta quarta-feira, em sessão do Congresso Nacional.