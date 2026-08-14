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Applied Materials tem alta de lucro e receita no 3º tri fiscal com demanda de IA

Escrito por Redação AE (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Applied Materials registrou alta do lucro e crescimento da receita no terceiro trimestre fiscal, com a demanda por suas soluções para semicondutores sustentada pela adoção de inteligência artificial.

A fabricante de equipamentos para a indústria de chips divulgou, no fim da tarde de quinta-feira, lucro líquido de US$ 2,54 bilhões, ou US$ 3,17 por ação, ante US$ 1,78 bilhão, ou US$ 2,22 por ação, um ano antes.

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Excluindo itens pontuais, o lucro ajustado foi de US$ 3,50 por ação. Analistas consultados pela FactSet esperavam US$ 3,40 por ação.

A receita subiu para US$ 9,12 bilhões, de US$ 7,3 bilhões um ano antes, e superou a estimativa de US$ 8,99 bilhões.

Na divisão de sistemas para semicondutores, a receita avançou para US$ 7,04 bilhões, ante US$ 5,56 bilhões no ano anterior. Já a receita da divisão de serviços globais aumentou para US$ 1,78 bilhão, de US$ 1,46 bilhão.

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"À medida que a rápida adoção global de IA impulsiona uma demanda sem precedentes por nossas soluções de engenharia de materiais, estamos elevando ainda mais nossas expectativas de receita para a divisão de sistemas para semicondutores em 2026 e estamos confiantes de que cresceremos mais do que o mercado neste ano", afirmou o diretor-presidente, Gary Dickerson.

A empresa também espera "outro ano de forte crescimento" em 2027, acrescentou Dickerson.

Para o quarto trimestre fiscal, a companhia prevê lucro ajustado entre US$ 3,82 e US$ 4,22 por ação, com receita entre US$ 9,75 bilhões e US$ 10,75 bilhões. Analistas projetavam lucro ajustado de US$ 3,71 por ação, com receita de US$ 9,55 bilhões.

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A projeção de receita inclui cerca de US$ 7,9 bilhões em sistemas para semicondutores e US$ 1,84 bilhão em serviços globais. Fonte: Dow Jones Newswires.

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast

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APPLIED MATERIALS/BALANÇO/3º TRIMESTRE
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