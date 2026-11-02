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ECONOMIA

Apple supera projeções de lucro e receita, com 'melhor ano fiscal da história'

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Apple registrou lucro líquido de US$ 30,711 bilhões no quarto trimestre fiscal de 2026, encerrado em 26 de setembro, alta de 11,8% ante US$ 27,466 bilhões de igual período de 2025, segundo balanço divulgado nesta segunda-feira, 2. O lucro diluído por ação avançou de US$ 1,85 para US$ 2,10, acima dos US$ 1,99 esperados por analistas consultados pela FactSet.

A receita somou US$ 114,477 bilhões, crescimento de 11,7%. O resultado veio acima do consenso de analistas da FactSet, de US$ 113,40 bilhões.

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Em comunicado, o CEO John Ternus afirmou que o resultado encerra o melhor ano fiscal da história da companhia, que lançou o iPhone Duo e uma nova geração de produtos para casa. A receita no ano da empresa totalizou US$ 478,834 bilhões, ante US$ 416,161 bilhões em 2025, e o lucro líquido chegou a US$ 132,175 bilhões.

O faturamento com iPhones atingiu US$ 57,583 bilhões, avanço de 17,5% na comparação anual e recorde para um trimestre encerrado em setembro. A divisão de serviços teve receita recorde de US$ 31,573 bilhões, alta de 9,8%. As vendas de Macs cresceram 23,7%, a US$ 10,792 bilhões, enquanto as de iPads caíram 10,4%, a US$ 6,229 bilhões. Na categoria de dispositivos vestíveis (wearables), casa e acessórios, o recuo foi de 7,9%, para US$ 8,3 bilhões.

Por região, a receita na Grande China subiu 21%, a US$ 17,539 bilhões. Nas Américas, houve crescimento de 10,2%, para US$ 48,680 bilhões, e, na Europa, de 11,5%, para US$ 32,008 bilhões. A margem bruta ficou em 47,9%, beneficiada em cerca de 1 ponto porcentual por restituições de tarifas de importação. A empresa informou que esses reembolsos também adicionaram US$ 0,05 ao lucro por ação.

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Proventos

A Apple anunciou dividendo de US$ 0,27 por ação, a ser pago em 16 de novembro, a acionistas com posição em 12 de novembro. No trimestre, a empresa gerou US$ 28 bilhões em caixa operacional e devolveu igual montante aos acionistas.

Ação opera volátil

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A ação da Apple registrou queda como reação inicial ao balanço no after hours em Wall Street e passou a oscilar entre terrenos positivo e negativo minutos depois. Às 18h50 (de Brasília), após o pregão regular em Nova York, a companhia tinha alta de 0,09%.

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APPLE/BALANÇO/4ª TRIMESTRE FISCAL
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