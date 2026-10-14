Apple atinge valor de mercado inédito de US$ 5 trilhões e se mantém como segunda mais valiosa

A Apple juntou-se à Nvidia no clube de valor de mercado de US$ 5 trilhões nesta quarta-feira, 14 contrariando uma tendência geral de baixa do restante do mercado.

As ações da Apple subiram 0,5%, para US$ 342,96, um recorde de fechamento. Isso a empurrou a US$ 5,005 trilhões, tornando a empresa a segunda mais valiosa dos EUA, atrás da Nvidia, que tem um valor de mercado de US$ 5,3 trilhões.

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A fabricante do iPhone havia atingido um valor de mercado de US$ 5 trilhões seis vezes durante o horário normal de negociação, mas ainda não havia fechado oficialmente acima desse limite até hoje.

Este marco ocorreu em um dia geralmente difícil para o mercado de ações, especialmente para o setor de tecnologia, já que o Nasdaq caiu 1,88%. O movimento da Apple prova que a ação continua a ser um porto seguro para os investidores.

Outros gigantes da tecnologia estão gastando quantias massivas de capital para construir a infraestrutura necessária para impulsionar a inteligência artificial, o que está consumindo os fluxos de caixa livres. Enquanto isso, a Apple adotou uma abordagem menos agressiva, gastando muito menos do que seus pares de tecnologia de megacapitalização.

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*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação da Broadcast