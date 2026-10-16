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Apple adia entregas do iPhone dobrável nos EUA de outubro para janeiro após início da pré-venda

Escrito por Pedro Lima (via Agência Estado)
Publicado em Editado em
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A Apple já prevê entregas apenas em 25 de janeiro de 2027 para todas as versões do iPhone Duo nos Estados Unidos, inicialmente previstas para 23 de outubro, após a abertura da pré-venda nesta sexta-feira, 16. Os prazos de envio se estenderam pouco depois do início das encomendas, às 9 horas (de Brasília).

Relatos na mídia internacional indicam que os primeiros compradores do primeiro modelo de iPhone dobrável da história ainda conseguiram garantir a entrega para 23 de outubro, data do lançamento oficial.

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A previsão para janeiro, porém, passou a valer para todas as opções de cores e armazenamento, deixando o aparelho indisponível para entrega antes do Natal pela loja online da Apple.

A retirada nas lojas físicas foi temporariamente suspensa, mas poderá voltar a ser oferecida em 24 de outubro, indica uma mensagem na loja virtual da fabricante dos iPhones.

Segundo a Bloomberg, a oferta inicial do modelo seria limitada, em meio a possíveis dificuldades de fabricação. O site da Apple não deixa claro, contudo, quanto do atraso reflete a demanda ou a disponibilidade de estoques.

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Na versão americana do site, o iPhone Duo custa a partir de US$ 1.999. No Brasil, o modelo mais simples é vendido a R$ 21.999.

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