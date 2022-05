APP deve ser concluído no começo do 3º trimestre, diz presidente do BCE

Da Redação

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, disse nesta quarta-feira (11) que a instituição deverá concluir seu programa de compras de ativos, conhecido como APP, no começo do terceiro trimestre.

continua após publicidade .

Lagarde, que discursou em evento do 30º aniversário do Banco da Eslovênia, afirmou que a primeira alta de juros do BCE acontecerá "algum tempo" depois do fim do APP, ressaltando que "algum tempo" pode significar um período de apenas algumas semanas.

Lagarde disse também que, no contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia, que ajudou a impulsionar os preços de energia, "parece cada vez mais improvável" que a dinâmica desinflacionária da década passada retorne. "Desta forma, é apropriado que a política (monetária do BCE) volte para configurações mais normais", acrescentou.