Após vitória no TJ-SP, Keeta retoma expansão para 21 cidades e Rio fica para depois
A Keeta, aplicativo de delivery de comida da chinesa Meituan, vai retomar a expansão no Brasil com a entrada em 21 novas cidades, em sua maior investida fora dos grandes centros desde que chegou ao País.
O movimento, concentrado principalmente em municípios médios do interior, vem na esteira da vitória no Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP) contra "cláusulas de banimento" impostas pela 99Food e marca a volta de um plano nacional que havia sido freado no início do ano.
A retomada, no entanto, não inclui o Rio de Janeiro. A cidade chegou a estar na fila para receber a plataforma, mas a Keeta decidiu deixá-la para uma etapa posterior, diante da forte presença de contratos de exclusividade do iFood.
As 21 cidades devem estar operacionais até o fim deste ano. Parte delas (Sinop, Sorriso, Rondonópolis, Rio Verde e Toledo) já vinha sendo testada em caráter de piloto. A lista também inclui Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Tangará da Serra, Cáceres e Alta Floresta, em Mato Grosso; Araçatuba, em São Paulo; Patos de Minas, Governador Valadares, Araxá e Passos, em Minas Gerais; Guarapuava, no Paraná; Passo Fundo e Santa Maria, no Rio Grande do Sul; Içara e Criciúma, em Santa Catarina; e Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul.
Segundo Danilo Mansano, vice-presidente da Keeta no Brasil, a leva de 21 cidades já havia sido preparada internamente e foi destravada após a decisão do TJ-SP. "Esse é só o início do que a gente se propõe a fazer aqui no Brasil, de ser uma plataforma efetivamente nacional e não uma empresa que opera em alguns poucos polos", afirmou ao Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.
Interior primeiro
O mapa escolhido pela Keeta foge do roteiro mais óbvio de expansão de uma plataforma de delivery. Em vez de mirar primeiro novas capitais, a empresa aposta em cidades médias do interior e transforma esses mercados em laboratório para o avanço nacional.
Mato Grosso concentra oito das 21 novas operações. Sinop, primeira cidade escolhida para os testes fora do eixo paulista, reúne parte das características que a companhia quer entender antes de ganhar escala: área urbana espalhada, menor densidade e forte geração de renda ligada ao agronegócio.
"É uma cidade rica por conta do agro, mas com uma área de cobertura bem dispersa. Ela reflete um pouco o que seria a densidade demográfica de muitas outras cidades do interior", afirmou Mansano.
A dispersão geográfica também funciona como preparação para uma expansão maior. "A vantagem das cidades menores é que elas dão uma heterogeneidade de cenários que nos permite estar mais bem preparados", disse. A empresa busca testar diferentes cozinhas, perfis de consumo e dinâmicas logísticas antes de ampliar a presença nacional.
Para o presidente executivo da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, ampliar o delivery para além dos grandes centros pode fortalecer restaurantes locais e aumentar a competição entre plataformas.
"A chegada da Keeta a mais cidades dá aos consumidores mais poder de escolha e incentiva as plataformas a competir em serviço, tecnologia e condições comerciais", afirmou.
Rio adiado
Se o interior ganhou sinal verde, o Rio continuará esperando. A Keeta chegou a preparar a entrada na cidade antes de interromper a expansão, mas avalia que a decisão contra a 99Food resolveu apenas parte das barreiras competitivas.
Segundo Mansano, a incidência de contratos de exclusividade do iFood ainda é elevada no mercado carioca, enquanto nas cidades menores esse tipo de bloqueio tende a ser menor. "Por mais que a gente tenha uma vitória com relação ao bloqueio da 99, ainda existe uma incidência muito grande de exclusividade por parte do iFood", afirmou.
O tema das exclusividades segue no radar do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). O iFood mantém desde 2023 um acordo com o órgão, válido até meados de 2027, para limitar práticas do tipo.
A companhia ainda não definiu uma nova data para chegar ao Rio, mas já discute outra rodada de expansão para 2027, inclusive para grandes metrópoles.
A Keeta ainda tem boa parte do orçamento reservado para o Brasil intacta. Segundo Mansano, a companhia consumiu menos de 20% dos R$ 5,6 bilhões previstos para investimento no País ao longo de cinco anos.
Prestes a completar um ano de operação, a Keeta afirma reunir 83 mil restaurantes cadastrados, mais de 400 mil entregadores parceiros registrados e mais de 10 milhões de downloads no Brasil.