Após ultrapassar o nível de R$ 6,00 pela manhã, algo não visto desde o início de abril do ano passado, o dólar à vista perdeu força na reta final dos negócios e terminou a sessão desta segunda-feira, 23, em queda de 0,15%, a R$ 5,9262. Operadores atribuíram a melhora à informação, apurada pela Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), de que a equipe econômica está empenhada em emplacar nomes "amigáveis ao mercado" nas duas diretorias vagas do Banco Central.

Pela manhã, o real chegou a amargar o pior desempenho entre as divisas globais mais negociadas, caminhando para seu sétimo pregão seguido de baixa. Houve relatos de saída de recursos do país e aperto da liquidez - o que suscitou a expectativa de nova intervenção do Banco Central. A moeda moderou as perdas ainda no fim da manhã, com o aumento do apetite ao risco e a disparada das ações de tecnologia nos EUA, na esteira da notícia da recondução de Jensen Huang ao comando da Nvidia.

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Para o economista-chefe do grupo CPVAR, Marcelo Fonseca, os sinais de indicação de nomes com perfil ortodoxo para o Banco Central são "muito importantes" e explicam o alívio no câmbio. "A política monetária é, hoje, a grande âncora macroeconômica. Continuar a ter um BC técnico e qualificado é fundamental para estancar a piora do mercado", afirma.

Fonseca ressalta que havia o receio, por parte do mercado, de que uma ala do governo buscasse aumentar a influência sobre o Banco Central, sobretudo após a polêmica envolvendo a proposta do economista André Lara Resende, um dos formuladores do Plano Real, de reduzir a taxa de juros.

Apesar de o dólar acumular alta superior a 16% desde a reeleição de Luiz Inácio Lula da Silva, com alta de 8,85% apenas em novembro, o real não encontra espaço para uma recuperação. Além da manutenção de um prêmio de risco doméstico elevado, há um movimento global de valorização da moeda americana, diante da expectativa de alta de juros nos EUA, que reduz o apetite por divisas emergentes.

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Do lado doméstico, há possibilidade de que o projeto de lei complementar (PLP) do ajuste seja apreciado na Câmara ainda nesta segunda. O ministro da Fazenda, Dario Durigan, disse nesta segunda, em evento do Itaú BBA, que o governo deve perseguir um superávit primário entre 1,5% e 2% do Produto Interno Bruto (PIB) até o fim do governo Lula.

Para Fonseca, do CPVAR, uma vez cumprida a meta de superávit de 0,5% do PIB em 2027, como proposta no PLP, a dúvida recai sobre o caminho que o governo vai trilhar para aumentar o resultado primário nos próximos anos. "Se houver nova onda de piora, com pressão sobre câmbio e juros, gradualmente o governo pode ceder em pontos que hoje considera inegociáveis", afirma Fonseca, em relação à dinâmica de crescimento dos gastos obrigatórios.

Lá fora, o índice DXY rompeu o teto dos 104,000 pontos e marcava 104,334 pontos por volta das 17h, com alta de 0,50%, após atingir a máxima de 104,530 pontos pela manhã. O Dollar Index já sobe mais de 2% em novembro e tem alta superior a 6% no ano. Investidores aguardam a divulgação do índice de preços de gastos com consumo pessoal (PCE) de outubro, nesta quarta-feira, 25, para calibrar as apostas em torno da decisão do Federal Reserve no próximo dia 9.

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"O real apresentou um desempenho quase 10% inferior ao que apontam seus fundamentos macroeconômicos nos últimos três meses. A reeleição de Lula aumentou as preocupações com a sustentabilidade fiscal", observa o estrategista-chefe de câmbio da BMO Capital Markets, Mark McCormick. "Mas estar barato não significa ser atrativo. O ambiente está menos favorável para operações de carry trade em mercados emergentes, à medida que o Federal Reserve aperta a política monetária."